Попова також опублікувала фото українських військових із синьо-жовтим прапором перед будівлею міськради Куп'янська.

Українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

"Куп'янськ - це Україна. Слава ЗСУ", - написала вона. Відео дня

Попова також опублікувала фото українських військових із синьо-жовтим прапором перед будівлею міськради Куп'янська.

Водночас офіційного підтвердження від Генштабу або інших відомств немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

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