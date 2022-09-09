Звільнено вже понад 30 населених пунктів, повідомив президент України.

Захисники України в Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

Звільнені населені пункти взято під контроль, розповів президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

"Наша армія, розвідка і Служба безпеки України продовжують активні дії на декількох оперативних напрямках. Успішно продовжують", - поділився президент.

Відео дня

Очільник держави додав, що "на цей час ЗСУ звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області".

Нагадаємо, 24 лютого окупаційні війська Росії рано вранці вдерлися на українську територію, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, на Харківщині.

ЗСУ дають гідну відсіч окупантам. Наприкінці серпня стало відомо, що захисники України пішли у контрнаступ і та звільнили в Харківській області 20 населених пунктів.

На нашій землі станом на 9 вересня вже знищені близько 51 900 супротивників.

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