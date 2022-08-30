Українські воїни змусили відійти російських загарбників на Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому напрямках.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили наступи і штурми російських загарбників на 5 напрямках.

Як йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Як заявили у Генштабі, на Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

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"Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов", - йдеться у зведенні.

Також на Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного. Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.

"Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли", – сказано у зведенні.

При цьому, на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили", – йдеться у зведенні.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. "Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного", – сказано у повідомленні.

Крім того, на Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

До того ж, на Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.

"Вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов", - зазначається у зведенні.

Ще ворог задіяв розвідувальні БПЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Вороги обстрілювали і військові, і цивільні об’єкти, було багато жертв.

Армія України дає гідну відсіч ворогу. Станом на 29 серпня на нашій землі ліквідували близько 47 100 загарбників та, зокрема, 1 947 ворожих танків.

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