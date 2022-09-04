Українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.
Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, а також низка Телеграм-каналів.
Воїни поділилися історичною світлиною з українським прапором над Високопіллям. За даними журналістів, світлину зробили сьогодні вранці.
Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.
Водночас в ОК "Південь" у зведенні станом на 12:00 4 вересня не повідомляли про звільнення Високопілля. Чекаємо підтвердження від Генштабу ЗСУ.
Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.
Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.