Над селищем замайорів український прапор.

Українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, а також низка Телеграм-каналів.

Воїни поділилися історичною світлиною з українським прапором над Високопіллям. За даними журналістів, світлину зробили сьогодні вранці.

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Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Водночас в ОК "Південь" у зведенні станом на 12:00 4 вересня не повідомляли про звільнення Високопілля. Чекаємо підтвердження від Генштабу ЗСУ.

Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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