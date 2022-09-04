29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що про успіхи контрнаступу ЗСУ говорити ще рано, але по ходу боїв вже видно, що "надії Путіна на Херсонському напрямку не виправдалися".

Про це він сказав у інтерв'ю російському юристу Фейгіну.

"Вони (росіяни) поспішили там оголосити перемогу. Скажімо так, кількість тих відео, які скидають бійці, показують, що наші війська діють активно", - висловився Арестович.

За його словами, ніякої "паузи" в боях на тій ділянці фронту не спостерігається. Зараз ЗСУ б'ють не тільки по логістичних шляхах і командних пунктах, зазначив радник ОП.

Але водночас Арестович попередив українців про "нелегку" ціну майбутньої перемоги.

"Ми, звичайно, повернемо всі наші території, але суспільство має підготуватися до того, що це буде довго і дуже важко, і кров'ю. Ті, хто наступають, завжди зазнають більших втрат, ніж ті, хто обороняються. За винятком, коли вдалося повністю розгромити противника або взяти в полон, а він навіть не встиг смикнутися. Це рідко, але буває. І те, що зараз йде під Херсоном – повільно, з кров'ю наших солдатів, ми повернемо нашу землю. Можете уявити, скільки треба крові, щоб звільнити всю зайняту територію", - додав він.

Арестович зазначив, що два-три ривки у наступі будуть дуже складними, але далі буде легше: "Приємна новина в тому, що перші два-три ривки дуже складні. Якщо ми це зробимо, то російська система оборони повалиться і всі інші успіхи будуть простішими. Перші два-три "Еверести" нам треба взяти, буде складно".

"В якомусь сенсі завершення або перемога у війні може виявитися важчою – по ресурсах, по крові, по тяжкості, по психологічних зусиллях", - пояснив радник ОП.

Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

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