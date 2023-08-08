В районі населеного пункту Роботине на Запоріжжі є просування на сотні метрів.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках є просування українських військових. Воїни зайшли на першу лінію оборони окупантів, повідомив заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що на сьогодні на Мелітопольському напрямку наші війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине (Запорізька область). "Там є певні просування, сотнями метрів на цьому напрямку", – зазначив Кузьмін.

За його словами, також тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку і там також є просування.

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Кузьмін зауважив, що наші військові вже зайшли на першу лінію окупантів. "Вона дуже складна, наші військові її продавлюють, ми рухаємось вперед. Цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації", – повідомив він.

Заступник командувача угруповання військ "Таврія" повідомив, що є дуже щільне вороже замінування території – дуже багато мінних полів, мінних шлагбаумів, майже всю місцевість заміновано. При цьому додав, що також там є інженерні загородження – доти, бетонні споруди, протитанкові рови.

"Рашистів там дуже багато – на квадратний метр їх не менше, ніж мін", – сказав Кузьмін.

Він зазначив, що змінюється їх кількість і якість – стає більше підготовлених окупантів, йде залучення резервів вже другої лінії, зокрема, стало більше підрозділів морської піхоти, десантних підрозділів, працюють окремі групи спецпризначенців.

Ситуація на фронті - останні новини

Минулої доби російські окупанти, за даними Генштабу, на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Ворог намагався наступати в районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку – в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області, але їхні спроби були безуспішні.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ, на Мар’їнському продовжують стримувати наступ загарбників в районі Мар’їнки.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області

На Запорізькому напрямку загарбники вели безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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