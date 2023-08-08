Сили оборони України також успішно відбили атаки загарбницьких військ в районі Авдіївки та в районах трьох населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Російські окупанти намагалися наступати в районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку, але їхні спроби були безуспішні.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

Відео дня

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, а на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на цьому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів окупантів зазнали шість населених пунктів, а на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники вели безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Вони завдали авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів, а артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів тут також зазнали понад 15 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 8 серпня, у Генштабі зазначили, що ЗСУ знищили гелікоптер, артилерію та дві радіолокаційні станції РФ

За словами експерта, українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Цими атаками захисники реалізують дуже важливий принцип ведення бойових дій, а саме – втілюють стратегію постійного тиску на ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: