Протягом минулого тижня епіцентром бойових дій були східні напрямки, там ситуація вкрай складна, зазначили в Міноборони України.

Впродовж тижня українські військові змогли не допустити просування ворога на кількох напрямках східного фронту та знищити чимало російської техніки та військових.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, минулий тиждень на сході був "вкрай складним" - ворог кинув усі сили, щоб зупинити український контрнаступ. За її словами, на напрямку Мала Токмачка та Роботине Запорізької області Сили оборони України мали тактичний успіх та наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

"Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів - близько 9 тисяч за тиждень. Ворог використав близько 500 тисяч боєприпасів", - розповіла вона.

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У таких умовах українські оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там тривають важкі бої.

Крім того, на Куп’янському напрямку минулого тижня росіяни намагалися віднайти слабкі місця в українській обороні та марно вели штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області. Українські війська успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівки, Білогорівки, Сергіївки та Надії.

За словами Маляр, на південному фланзі Бахмутського напрямку українські воїни минулого тижня продовжували наступальні дії, однак їхнє просування дуже ускладнюють мінування та обстріли.

"Але наші війська змусили противника доволі витратно оборонятися, бо знищили чимало ворожої техніки та бійців. Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки", - розповіла вона.

Також впродовж тижня на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни зосереджували основні сили на спробах наступу для встановлення повного контролю над Красногорівкою й Мар’їнкою та оточення Авдіївки.

Там ворог здійснював й даремні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

В той самий час на південному фронті українські оборонці продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування", - пояснила заступниця міністра.

Крім того, на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни, як і раніше, основні свої зусилля кидають на ведення оборони та продовжують обстріли українських позицій та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

При цьому протягом тижня противник активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет", а також здійснював марні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботиного Запорізької області.

Важливі новини України про контрнаступ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень з ворогом.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області, на Бахмутському - в районі північно-східніше Диліївки.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують зазнавати великих втрат, які всіма способами намагаються приховати. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 540 російських окупантів.

Ворог також втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, один засіб ППО, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Загальні ж бойові втрати Росії в Україні становлять близько 250 тис. 240 військових та понад 30 тис. одиниць техніки та озброєння.

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