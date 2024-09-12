Президент також прокоментував інформацію про накопичення військової техніки на кордоні з Білоруссю.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на контрнаступ військ Російської Федерації у Курській області. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанаусом Науседою в Києві.

Зокрема, главу держави попросили прокоментувати, що начебто російські війська перейшли у контрнаступ на Курщині і змогли повернути контроль над певною територією.

"Росіяни почали контрнаступальні дії, це йде за нашим українським планом", - наголосив Зеленський. Відео дня

Також президент прокоментував повідомлення в медіа про накопичення військової техніки та особового складу у Білорусі поблизу українського кордону.

"Скупчення бачили, бачили давно. Контролюємо цей процес", - запевнив Зеленський.

Наступ РФ в Курській області - останні новини

Раніше видання Forbes повідомило, що російський диктатор Володимир Путін наказав окупантам відбити Курську область до 1 жовтня. Зокрема вже в середу російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни перейшли до контратак у Курській області. Наразі ситуація в регіоні є нестабільною. За геолокаційними кадрами можна побачити, що ворог відвоював позиції ЗСУ на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево).

Вас також можуть зацікавити новини: