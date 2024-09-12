РФ може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних підрозділів з України, але невідомо, коли.

У вівторок, 10 вересня, російські війська перейшли до контратак у Курській області. Станом на зараз ситуація у регіоні нестабільна.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, масштаб і потенційні перспективи атак армії РФ поки що незрозумілі і робити остаточно висновки ще рано.

Геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що противник відвоював позиції ЗСУ на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа демонструють, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Відео дня

За словами російських мілблогерів, війська РФ розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренево і швидко просунулися до Снагоста. За твердженням деяким джерел, росіяни повністю захопили Снагост, але ISW не бачить візуального підтвердження цих заяв.

Крім того, була інформація, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї бригади морської піхоти просунулися в районі Снагоста і захопили: Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку. ISW не підтверджує та не спростовує це.

Нестача солдат у РФ

За оцінкою аналітиків Інституту, згідно з наявними візуальними доказами, росіяни контратакують у Курській області, діючи підрозділами розміром з роту і можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для цього.

Хоча вони можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, поки що не зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці операції. Справа в тому, що ці підрозділи були деградовані та відновлені багато разів, зокрема,155-а бригада морської піхоти.

Як йдеться у звіті ISW, наразі залишається незрозумілим, чи достатньо у РФ військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини або захисту від нових контратак, про які також згадується. Аналітики вказують цей момент, оскільки військове командування Росії розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів.

Наразі незрозуміло, чи вважає Кремль, що поточне угруповання їхній армії, яке здебільшого складається з призовників, нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних підрозділів, зможе успішно витіснити Сили оборони України з регіону.

На думку аналітиків, РФ може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних підрозділів з України, однак неясно, коли може відбутись така передислокація.

Курська операція - останні новини

Раніше аналітики з DeepState повідомили, що російські війська розпочали активні штурмові дії в Курській області РФ. Зокрема, окупанти розпочали наступ на лівому фланзі українського угрупування на Курщині. Для цього вони переправили бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

На думку військового експерта Михайла Самуся, такий наступ РФ в інтересах України, адже для нього росіянам доведеться перекидати солдат з нашої території.

Україна наразі розпочинає оборонну операцію в Курській області, заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Вас також можуть зацікавити новини: