На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Окупанти і колаборанти Мелітопольщини самі панікують і намагаються налякати інших - готуються пакувати чемодани і поширюють провокації щодо контрнаступу ЗСУ", - зазначив мер.
Чиновник додав, що нещодавно "окупанти провели "таємні" збори серед "своїх" у колективах дитсадків, шкіл, лікарень і поліції населених пунктів Мелітопольського району". "Колаборантів проінструктували, як евакуюватись, адже часу може бути обмаль. Вказали шлях через Крим", - розповів він.
Також, за словами Федорова, у російських "Телеграм"-каналах поширюють методички для жителів: що робити у разі контрнаступу ЗСУ, а по місту розповсюджують фейки про розправи над мелітопольцями після деокупації.
Контрнаступ ЗСУ - новини, які сьогодні варто знати
25 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що запланований на весну контрнаступ українських військ поки не можна розпочати, оскільки нашій державі необхідна додаткова допомога озброєнням. У Міноборони порекомендували не обговорювати запланований контрнаступ ЗСУ.
На початку березня військовий експерт Іван Ступак говорив, що факти мародерства свідчать про підготовку ворогів до втечі з території Запорізької атомної електростанції.