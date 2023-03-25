Супротивники у Мелітопольському районі панікують, зазначив мер Мелітополя.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Окупанти і колаборанти Мелітопольщини самі панікують і намагаються налякати інших - готуються пакувати чемодани і поширюють провокації щодо контрнаступу ЗСУ", - зазначив мер.

Чиновник додав, що нещодавно "окупанти провели "таємні" збори серед "своїх" у колективах дитсадків, шкіл, лікарень і поліції населених пунктів Мелітопольського району". "Колаборантів проінструктували, як евакуюватись, адже часу може бути обмаль. Вказали шлях через Крим", - розповів він.

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Також, за словами Федорова, у російських "Телеграм"-каналах поширюють методички для жителів: що робити у разі контрнаступу ЗСУ, а по місту розповсюджують фейки про розправи над мелітопольцями після деокупації.

Контрнаступ ЗСУ - новини, які сьогодні варто знати

25 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що запланований на весну контрнаступ українських військ поки не можна розпочати, оскільки нашій державі необхідна додаткова допомога озброєнням. У Міноборони порекомендували не обговорювати запланований контрнаступ ЗСУ.

На початку березня військовий експерт Іван Ступак говорив, що факти мародерства свідчать про підготовку ворогів до втечі з території Запорізької атомної електростанції.

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