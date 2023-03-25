Там закликали не ставити питань на цю тему експертам на телебаченні і не писати пости в інтернеті.

У Міноборони закликали українців припинити обговорювати стратегічні військові плани, зокрема ті, які стосуються майбутнього контрнаступу.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона нагадала, що "стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі - верховний головнокомандувач (президент), міністр оборони, головнокомандувач", а всі інші можуть лише цитувати.

"Не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії", - рекомендувала Маляр.

Відео дня

Вона зазначила, що в України один стратегічний план - звільнити всі території, а деталі - то вже військова таємниця. "Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", - пояснила ситуацію Маляр.

Як приклад вона наведа контрнаступ в Харківській області. Вона зазначила, що це стало найуспішнішою операцією за час повномасштабного вторгнення, оскільки ніхто не обговорював цей контрнаступ до його початку. "Була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових", - підкреслила вона, додавши, що тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу.

Можливий контранступ України

Деякий час тому зявилася інформація про те, що Україна готується навесні до контрнаступу. Навіть була оприлюднена інформація про те, що ЗСУ накопичують сили і готують техніку до контрнаступу, який може статися в квітні-травні. А в підготовці їм допомагають США.

25 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Yomiuri заявив, що ЗСУ поки не можуть почати контрнаступ, який було заплановано на весну. оскільки необхідна додаткова підтримка зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: