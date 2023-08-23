Президент України розповів про спілкування з Байденом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни працюють над тим щоб якнайшвидше звільняти від росіян нашу територію.

Перед Україною стоїть тяжке завдання, розповів очільник держави на брифінгу, який відбувся після завершення третього саміту Кримської платформи. "Щодо контрнаступу - подивимося на результат. Я вірю в наш народ, у наші Сили оборони та ЗСУ. Працюємо як можемо, якнайшвидше звільняти наші міста та села. Тяжке завдання", - сказав він.

Президент додав, що бачить постійну підтримку наших партнерів й постійно веде діалог з президентом США Джо Байденом та іншими партнерами Європейського Союзу та нашими друзями з інших континентів.

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Зеленський зазначив, що зараз українська та американська сторона під час діалогу порушують різні питання, зокрема, говорять про "формулу миру", про постачання зброї, про посилення протиповітряної оборони.

"Щодо деяких небезпечних голосів у США, у Конгресі - я впевнений, що нам буде непросто, вони звучать, я радий, що у нас двопартійна підтримка у Конгресі, і загальна висока підтримка у суспільстві та підтримка Білого дому", - підкреслив президент.

Зеленский вважає, що вибори в США вплинуть на підтримку України. "У вас, авжеж, буде важкий рік - рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безперечно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка США не спадала. З нашого боку ми віддаємо весь свій час, щоб працювати зі США і сподіваємося, що американські друзі та партнери залишаться друзями та партнерами", - заявив очільник держави.

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Володимир Зеленський на початку червня підтвердив, що український контрнаступ розпочався. Наші воїни мають успіхи на півдні та сході держави.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що українські бійці продовжують звільняти свої території "на методичній, системній основі". Варто зазначити, що низка західних держав, зокрема, і США обіцяли підтримувати України стільки, скільки це буде потрібно.

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