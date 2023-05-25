Він відкинув можливість участі американської армії у війні в Україні.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який є головним конкурентом Дональда Трампа в боротьбі за пост президента США від республіканців, заявив, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні до свого вступу на посаду в 2025 році.

Так, відповідаючи в ефірі Fox News на питання про те, якими будуть його дії щодо війни Росії в Україні, Десантіс сказав, що хотів би побачити "врегулювання" до свого вступу на посаду.

Також він відкинув можливість участі американських військових у війні в Україні.

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"Я б не хотів бачити Сполучені Штати з їх військами там", - зазначив він.

Вибори в США та війна в Україні

Наступні вибори в США відбудуться восени 2024 року. За пост президента боротимуться зокрема чинний глава країни Джо Байден, а також Дональд Трамп. Однак нещодавно свою кандидатуру на пост президента виставив також і Рон ДеСантіс, він буде балотуватися від Республіканської партії, як і Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що в разі перемоги може закінчити війну в Україні за 24 години. При цьому президент України Володимир Зеленський піддав ет слова сумніву, заявивши, що у Трампа вже був шанс завершити конфлікт у 2014 році, проте той ним не скористався.

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