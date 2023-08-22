Поле бою дуже динамічне, зазначив радника Білого дому з питань нацбезпеки.

США не вірять, що повномасштабна війна в Україні з РФ зайшла у глухий кут.

Україна продовжує звільняти землі "на методичній, системній основі", публікує Sky News заяву радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана, зроблену під час брифінгу. Радник підкреслив, що українські воїни досягають успіхів на півдні своєї держави, попри напади РФ.

"Ми весь час чітко давали зрозуміти, що це поле бою дуже динамічне. Обидві сторони атакують і обороняються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту", - зазначив Салліван.

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Раніше деякі експерти припускали, що якщо Україна під час контрнаступу найближчим часом не доможеться серйозних успіхів, то війна з РФ може зайти у глухий кут. Крім того, повідомлялося, що російській стороні вигідно затягувати війну, оскільки вона сподівається на появу "втоми" на Заході від бойових дій й зменшення підтримки України з боку західних партнерів.

Яка ситуація в Україні - війна триває

Президент Володимир Зеленський на початку червня підтвердив, що українські контрнаступальні дії розпочалися. Наші захисники та захисниці змогли звільнити чимало нашої землі на півдні та сході держави, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Крім того, були деокуповані низка населених пунктів, у тому числі Урожайне Донецької області. Також наші воїни мають успіхи біля села Роботине Запорізької області.

Водночас загарбники намагаються рухатися вперед на сході України, зокрема, на Мар’їнському та Авдіївському напрямах й "отримують по зубах".

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