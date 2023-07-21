Українська армія повільно, але вірно просувається вперед.

За останню добу сили оборони України вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики спираються на заяви протиборчих сторін, які повідомляють приблизно ту ж інформацію. Так, з української сторони була заява про просування на 1,8 км на південному фланзі Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що українські війська також просунулися на північному фланзі Бахмута.

"Російське військове командування зосередило велику кількість сил в районі Бахмута для захисту від українських атак в цьому районі, що, ймовірно, було передбачуваним результатом цих атак", – вважають аналітики.

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Також українські військові продовжували наступ на Бердянському (район кордону Донецької та Запорізької областей) та Мелітопольському (Захід Запорізької області) напрямках. Зокрема ISW вважає, що ЗСУ просуваються приблизно на 100 метрів на день на південь і південний схід від Оріхова.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

ЗСУ тиснуть на позиції окупантів на півдні і руйнують ворожу логістику. Військовий експерт Тарас Жовтенко вважає, що російські окупанти опинилися перед вибором: відправляти резерви на Бахмутський напрямок, в Запорізьку або Херсонську область. Причому у росіян південний напрямок слабший за східний, оскільки ворог не має великих перешкод у постачанні своїх військ на сході.

Напередодні полковник Нацгвардії Микола Уршалович заявив, що наші воїни "буквально прогризають оборону ворога", щодня просуваючись на кілька сотень метрів. За його словами, наші штурмові групи за підтримки танків і артилерії продовжують поступовий рух на південь і південний схід, витісняючи окупантів з української землі.

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