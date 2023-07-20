Звільнення територій відбувається у надважких умовах замінування та масованого ворожого обстрілу.

Попри надважкі умови Сили оборони України на півдні щодня просуваються на сотні метрів.

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

"У надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога... наші штурмові групи за підтримки танків та артилерії продовжують поступовий рух на південь та південний схід, витісняючи окупантів з української землі", - зазначив він.

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За словами Уршаловича, наші воїни "буквально прогризають оборону ворога". "Щодня ми маємо просування на декілька сотень метрів", - наголосив він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила сьогодні, 20 липня, що за минулу добу на південному напрямку вдалося знищити щонайменше 35 російських загарбників та 11 одиниць ворожої техніки, зокрема, комплекс відеоспостереження та великокаліберні гармати. Крім того, знищено було склад боєприпасів окупантів.

Позитивним для України є те, що 17 липня частина Керченського мосту обвалилася. Саме цим мостом перевозиться багато російської техніки та боєприпасів. Були висловлені різні версії, що спричинило руйнування. Російська сторона звинуватила Україну в ударі по мосту надводними дронами. Наші спецслужби не коментували цю ситуацію.

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