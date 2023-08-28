Зокрема, як зазначили в Міноборони, українські захисники просунулися на південному фланзі Бахмута.

Минулого тижня Збройні сили України звільнили ще один квадратний кілометр на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

"На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр", - сказала вона.

Маляр також додала, що загалом на цьому напрямку вже звільнено 44 кв. км території.

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Ситуація на східному фронті - деталі

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Східному напрямку російські окупанти здійснюють перегрупування своїх сил та засобів з метою підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій. Він наголосив, що були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що Бахмут має всі шанси опинитися в оперативному оточенні Сил оборони України найближчим часом. "Раніше Сирський заявив, що Бахмут стає мишоловкою для росіян. Було багато скептиків. Але як ми бачимо зараз, Бахмут, по великому рахунку, має всі шанси опинитися в оперативному оточенні найближчим часом", - сказав Тимочко.

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