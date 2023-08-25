Окупанти перекидають з території Росії знову сформовані бригади та дивізії.

На Східному напрямку російські окупанти здійснюють перегрупування своїх сил та засобів з метою підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою.

"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - зазначив він.

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Водночас, за словами Сирського, ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки. В ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак", - наголосив командувач.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, упродовж минулої доби на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Водночас, українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах. А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

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