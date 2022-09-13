Швидкість наступу, схоже, приголомшила і "простих" окупантів, і їхніх командирів.

Блискавичний український контрнаступ може стати переломним моментом у війні проти РФ. Водночас на Кремль необхідно тиснути, щоб завадити підсиленню ворожих сил.

Про це пише The Washington Post з посиланням на західну розвідку.

Успіхи ЗСУ очевидці, але розвиток подій залежатиме від дій ворога, особливо якщо російський диктатор Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію або знайде вагоме підкріплення, щоб компенсувати втрати.

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Західні розвідки констатують що українські воїни за лічені дні повернули майже всю Харківську область, окуповану військами РФ з початку війни. Швидкість наступу, схоже, приголомшила і "простих" окупантів, і їхніх командирів.

"У росіян проблеми. Питання буде в тому, як вони відреагують. Але їхні слабкості були виявлені, і вони не мають великих резервів живої сили або озброєння", – заявив на умовах анонімності американський чиновник.

Попри блискавичне просування ЗСУ обережно йдуть в наступ, а потім впевнено закріплюють свої досягнення. Росіяни розуміють, що їм не вистачає зброї та живої сили для того, щоб знову окупувати повернені міста.

Співрозмовники видання у західних розвідках не вважають, що Путін на тлі розгрому його війська зважиться на застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Водночас чиновники наголошують, що росіяни все ще можуть перегрупуватися і завдати удару у відповідь.

"Але нещодавні успіхи підживили нове відчуття оптимізму щодо того, що українські війська можуть відвоювати більше території в найближчі тижні та потенційно витіснити росіян із території, яку вони утримували з початку війни. Українські військові та розвідники вже давно впевнені у своїй остаточній перемозі, часто незважаючи на скептицизм з боку США та західних союзників", - пише видання.

"Звичайно, це військова невдача для РФ. Але не знаю, чи можу назвати це великою стратегічною втратою на цей момент", – зазначив представник США, додавши, що ще зарано говорити про повну зміну імпульсу на користь Києва.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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