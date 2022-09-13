Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій назвав останні просування ЗСУ вражаючими.

У Білому домі не можуть з впевненістю сказати, що останні просування Збройних сил України являють собою важливий переломний моменту війні, але називають останні повідомлення про здобутки українських військових "вражаючими".

Про це повідомляє CNN з посиланням на координатора Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

Зокрема, Кірбі сказав, що не знає, чи "ми можемо сьогодні точно говорити" про швидкий наступ українських сил як про важливий переломний момент.

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"Але очевидно, що це звісно вражаючі військові зведення" - сказав Крібі.

При цьому, він зазначив, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну інструментами та можливостями, які необхідні для продовження успіху.

Кірбі заявив, що операції ЗСУ мали вплив на росіян і змусили їх відступити та відмовитись від захоплених територій.

Також, коли у Кірбі запитали про те, наскільки значним може бути зворотній ефекти на президента РФ Володимира Путіна, то представник Білого дому відповів, що російський лідер "має усе більше і більше труднощів приховувати від російського народу величину, масштаб і об'єм його провалів в Україні".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку вересня українські військовослужбовці звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України.

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