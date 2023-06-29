За добу втрати ворога склали майже три роти, знищено до 20 одиниць техніки окупантів.

Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка", - доповів Тарнавський.

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Контрнаступ ЗСУ - головне з фронту

Ще вчора Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку Сили оборони України здобувають часткові успіхи та вирівнюють лінію фронту. Він інформував, що за попередню добу крім ліквідації особового складу окупантів та їх техніки, знищено 5 складів боєприпасів.

Сьогодні, 29 червня, у Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ. Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом, за попередню добу мають успіхи на флангах біля Бахмуту та закріплюються на досягнутих рубежах.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у напрямку Кліщіївка сили оборони просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м. За її словами, загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої.

Маляр повідомила, що на півдні також є успіхи. Зокрема наа напрямку Рівнопіль- Володине наші війська просунулись і закріплюються на досягнутих рубежах.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках продовжується нищення ворога і той змушений підтягувати для оборони резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону.

На Бердянському напрямку, за її інформацією, є просування 1300 м.

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