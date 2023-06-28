За останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

На Таврійському напрямку Сили оборони України здобувають часткові успіхи та вирівнюють лінію фронту. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт", - повідомив бригадний генерал.

Зокрема, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

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"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - наголосив Тарнавський.

Також було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Йдеться про 2 бойові броньовані машини (ББМ), 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка.

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і мають успіх під Бахмутом.

Зокрема, підтверджено здобуття контролю над Курдюмівською дамбою. Також ЗСУ закріплюються в районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки.

Окремо Інститут вивчення війни знайшов підтвердження просування ЗСУ в районі Антонівського моста на лівобережжі Херсонщини.

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