Українські бійці перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку.

Сили оборони України за попередню добу мають успіхи на флангах біля Бахмуту і закріплюються на досягнутих рубежах, розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні Military Media Center.

Зокрема, Сили оборони України мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль–Володине, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також українські війська "завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Відео дня

При цьому, на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив речник.

Крім того, на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Новина доповнюється...

Контрнаступ ЗСУ - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українським військам вдалося перехопити стратегічну ініціативу - Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, мають просування.

Російські окупанти чинить потужний спротив, у той же час зазнають великих втрат. Намагаються втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.