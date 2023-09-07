Генеральний секретар Альянсу наголошує, що підтримувати Україну - це не предмет вибору, а необхідність.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що українці перевершують очікування в ході здійснення наступу на півдні, але союзникам не можна забувати про надання підтримки Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час спільного засідання комітету з питань закордонних справ і підкомітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті.

"Ви дійсно маєте пам'ятати, що ніхто ніколи не казав, що це буде легко. Цей наступ. Було чітко сказано, що це буде кривавий, складний і важкий наступ. Оскільки ми побачили, що росіяни підготували ряди оборонних ліній з окопами, перешкодами для бойових танків "зуби дракона" і замінуваннями. Величезну кількість мін. Навряд чи коли-небудь в історії ми бачили більше мін на полі бою, аніж ми бачимо сьогодні в Україні", - наголосив Столтенберг.

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У цьому зв'язку, як підкреслив генеральний секретар Альянсу, було очевидно, що наступ українців буде надзвичайно складним.

"Але українці вирішили розпочати наступ, бо вони збираються звільняти свою землю, і вони здобувають успіх. Не так, імовірно, як ми сподівалися, але вони поступово завойовують позиції. Близько ста метрів на добу. А це означає, що коли українці здобувають позиції, росіяни втрачають їх", - відзначив Столтенберг.

Він сказав, що це стало можливим завдяки мужності, волі, зобов'язанню і налаштованості українських солдатів.

"Ми маємо пам'ятати про відправний пункт: що російська армія раніше була другою найсильнішою у світі. І тепер російська армія друга найсильніша в Україні. І це вражає зі сторони українців", - заявив генеральний секретар Альянсу.

Також, за його словами, на самому початку, коли Росія здійснила повномаштабне вторгнення, більшість експертів казали, що Київ впаде впродовж днів, а Україна - впродовж тижнів.

"Українці довели, що експерти помилялись", - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що українці відвоювали північ країни біля Києва, схід біля Харкова і потім велику територію на півдні, у тому числі біля Херсона.

"Реальність така, що українці насправді знову і знову перевершують очікування. Ми маємо пам'ятати про наші зобов'язання. Наше зобов'язання - підтримувати їх, давати їм поради. Але на полі бою складні рішення мають ухвалювати українські командири і солдати. Ми не можемо сидіти у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО чи Європейського Союзу і говорити їм як воювати", - заявив Столтенберг.

Також він сказав, що війни за природою непередбачувані.

"Ніхто точно не знає, де ми будемо через тиждень, два тижні, місяць або через рік від сьогоднішнього дня", - додав Столтенберг.

Генеральний секретар підкреслив, що під час війни можуть бути як погані, так хороші дні. "Ми маємо бути на стороні України не лише у гарні часи, але й у погані часи", - сказав Столтенберг.

За його словами, твердження про те, що Україну треба підтримувати лише у тому випадку, якщо вона виграє, кепські.

"Ні, ми маємо підтримувати їх, коли вони виграють і якщо вони програють. Ми з Україною. Тому що, підтримувати Україну - це не предмет вибору, це необхідність, аби забезпечити збереження миру для наших членів і країн, а також забезпечити те, аби авторитарні режиму не здобули того, чого хочуть шляхом порушення міжнародного права і застосування воєнної сили", - сказав Столтенберг.

У цьому зв'язку, він закликав ніколи не забувати про зобов'язання надання Україні підтримки.

"І тепер вони відвойовують більше землі, звільняючи більше українських територій. І нині ті ж експерти, які казали нам, що Україна впаде впродовж тижнів, виражають невдоволення темпами наступу", - додав генеральний секретар Альянсу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен засвідчив "хороший прогрес" у контрнаступі ЗСУ на спільній зустрічі з очільником МЗС Дмитром Кулебою в Києві.

Американський генерал раніше звинуватив США у тому, що наступ України має повільний темп.

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