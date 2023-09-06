Сьогодні Держсекретар США приїхав до Києва та озвучив перші враження від успіхів армії України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засвідчив "хороший прогрес" у контрнаступі ЗСУ на спільній зустрічі з очільником МЗС Дмитром Кулебою в Києві.

Американській чиновник прокоментував, що в рамках свого третього офіційного візиту до України вкотре "вражений" хоробрістю українського народу, його армією та зусиллями, яких докладає керівництво держави, цитує CNN.

"Ми побачили хороший прогрес у контрнаступі, що дуже тішить. Ми хочемо переконатися, що Україна має не тільки все потрібне для контрнаступу, але й загалом у довгостроковій перспективі, переконатися, що вона має сильні засоби стримування, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія ніколи не повторилася", - вказав Блінкен.

Він заявив, що особисто приїхав до Києва, щоб показати "постійну" й "рішучу" підтримку уряду США Україні у боротьбі з російською агресією.

Блінкен приїхав з дводенним візитом до України

Нагадаємо, 6 вересня Держсекретар США приїхав з тертім візитом до Києва. Як згадувало видання Reuters, чиновник планує пробути в України 2 дні. Сьогодні в нього запланована зустріч безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським, очільником урядом Денисом Шмигалем, головою МЗС Дмитром Кулебою та іншим "вищим" керівництвом держави.

Очікується, що саме сьогодні Блінкен оголосить про новий "транш" допомоги від США - надання ще 1 мільярд доларів Україні.

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