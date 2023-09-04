Він вважає, що українським силам оборони критично не вистачає техніки, яку США могли б надати.

У той час як деякі американські чиновники, незадоволені повільним темпом контрнаступу ЗСУ, звинувачують у цьому українських військових, генерал США у відставці Марк Арнольд дотримується іншої думки. Як пише The Washington Post, Арнольд анітрохи не здивований повільними темпами наступу - і він звинувачує в цьому Америку.

Коментуючи повільні темпи українського контрнаступу, американський генерал нарікає, що українцям не вистачає мобільності, необхідної для прориву мінних полів і загороджень. "Механізовані піхотні і бронетанкові батальйони армії США мають в кожній ротній команді танки з лопатями протитанкових мін і важкі катки. В українців цього немає", - зазначає він.

Але, за словами американського військового, українцям не вистачає не тільки засобів розмінування.

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"Якщо додати всі бойові машини "Бредлі", танки "Леопард-2" і "Челленджер-2" та інше обладнання, українці могли укомплектувати тільки одну бригаду. Тільки шість батальйонів з приблизно 350 батальйонів Сухопутних військ пройшли загальновійськову підготовку в НАТО", - зазначає він, підкреслюючи, що цього просто недостатньо, щоб "зрушити ситуацію".

Також ЗСУ відчувають проблеми через відсутність переваги в повітрі. Арнольд зазначає, що в багатьох випадках російські ударні вертольоти атакували українські бронетанкові підрозділи, які намагалися розмінувати мінні поля, сповільнюючи їх просування до мінімуму

За таких обставин американський генерал вважає темп українського контрнаступу достатнім.

"Американським військовим було б важко домогтися набагато кращих результатів без панування в повітрі і артилерійських систем великої дальності... Отже, я задоволений прогресом, який українці продемонстрували на сьогоднішній день", - говорить він.

Крім того, Арнольд відкидає критичні зауваження з боку Пентагону в тому, що українці перенаправили занадто багато ресурсів в Бахмут на сході. Він стверджує, що наступ там "не вимагав великих обсягів механізованої техніки" і що "українські операції в різних географічних регіонах необхідні для зв'язування російських військових ресурсів і захисту українських територій на північному сході".

Арнольд сподівається, що українці зможуть прорватися в наступному році

Але лише за умови, що вони пройдуть більше навчання і отримають більше обладнання, ніж отримали в цьому році.

"Західна підготовка українських військових за останні 15 місяців складалася з 85 відсотків базової підготовки, 5 відсотків підготовки командирів невеликих підрозділів і 10 відсотків підготовки батальйонів. Ці зусилля підготували менше 5 відсотків Сухопутних військ України і майже не було офіцерів рівня батальйону і вище", - заявляє генерал , підкреслюючи, що результати цієї недосвідченості проявилися в уповільненні темпу початкового контрнаступу.

Офіцер вважає, що варто найняти відставних західних офіцерів для навчання бригад на території України, а не змушувати їх вирушати в інші країни, оскільки це дозволить швидше підготувати більше підрозділів.

"Захід здатний зробити набагато більше, щоб допомогти покласти край війні, але ми цього не робимо. Це необхідно змінити", - заявляє офіцер.

Український контрнаступ

Україна почала нову хвилю контрнаступу на початку літа і вже звільнила частину своїх територій на Сході і на півдні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи заяви про "повільний наступ", сказав, що така критика рівнозначна плювку в обличчя солдата.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війна, розпочата Росією проти нашої країни, може завершитися до кінця року. Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу.

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