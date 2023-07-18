Росіяни чинять запеклий опір, прагнучи утримати захоплену українську землю.

Сили оборони України досягли успіхів у наступі на двох напрямках південної частини фронту. Зараз бійці закріплюються на зайнятих позиціях, повідомив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські солдати змогли просунутися на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка і Велика Новосілка – Урожайне.

"Разом з тим, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Противник чинить потужний опір, тривають важкі бої", - йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів. Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 239 тисяч осіб. Паралельно знищується велика кількість ворожої техніки.

У ніч на вівторок, 18 липня, російські загарбники атакували південь України дронами-камікадзе і ракетами. Основною метою була Одеса. Сили ППО ліквідували всі ворожі ракети, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Проте, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь, поранено літнього чоловіка.

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