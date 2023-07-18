Ліквідовано десятки ворожих дронів, поділилися у ЗСУ.

У ніч на вівторок, 18 липня, російські загарбники підло атакували південну частину України - запустили кілька хвиль ударних безпілотників, щоб знайти й виявити засоби протиповітряної ракети, а потім по Одесі з акваторії Чорного моря випустили шість крилатих ракет "Калібр".

Сили ППО ліквідували всі ворожі ракети, повідомило оперативне командування "Південь" Збройних сил України. "На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь", - додали у ЗСУ. У власному будинку поранений літній чоловік, його госпіталізували.

В ОК додали, що в Одеській області на підльоті з моря був знищений 21 іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136, а в небі над Миколаївською областю ліквідували чотири дрони.

Відео дня

У Миколаївській області є "приліт" у промисловий об'єкт, була пожежа.

Війна в Україні - важливі свіжі новини

У ніч на 18 липня в Одесі та у Миколаївській області чули вибухи. Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук писав, що в Одесі йшла бойова робота ППО. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті атаки в місті виникла досить серйозна пожежа.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів атакували українську землю дронами й ракетами. Станом на 17 липня вже ліквідовано 1 273 ворожих крилатих ракет і 3 828 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: