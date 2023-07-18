Загалом в Україні знищено понад 239 тисяч російських військових.

Минулої доби українські військові ліквідували ще 710 російських окупантів та майже 40 одиниць ворожої артилерії. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 239 010 осіб.

Крім того, ворог втратив ще:

4 119 танків (4 за добу),

8 051 бойову броньовану машину (17 за добу),

4 542 артилерійські системи (38 за добу),

689 реактивних систем залпового вогню (4 за добу),

3 839 безпілотників оперативно-тактичного рівня (11 за добу),

7 086 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (27 за добу).

Водночас, за минулу добу не зазнала змін статистика російських втрат у засобах протиповітряної оборони - 428, літаках - 315, гелікоптерах - 310, крилатих ракетах - 1 273, кораблях та катерах - 18, а також спеціальній техніці - 677 одиниць.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують успішний наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, минулої доби українська авіація 11 разів вдарила по районах скупчення російських військ, озброєння та військової техніки.

Водночас, ракетні війська та артилерія впродовж доби уразили район зосередження живої сили росіян, дві важких вогнеметнімсистеми залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

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