Україна - найбільш замінована країна на Землі, але нам критично не вистачає саперів і техніки для розчищення лінії фронту.

Україна в даний час є найбільш замінованою країною на Землі, і наша армія відчуває гостру нестачу людей і техніки, здатних очистити лінію фронту.

Про це заявив міністр оборони країни Олексій Резніков, передає The Guardian. За його словами, українські військові вилучають по п'ять мін на кожен квадратний метр, які були закладені російськими військами, щоб спробувати пошати контрнаступу України.

Резніков зазначив, що через великі мінні поля можна пройти, але вкрай важливо, щоб союзники розширили і прискорили навчання, яке вже проводиться деякими країнами, включаючи Велику Британію.

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The Guardian зазначає, що кількість саперів в українських збройних силах була далеко не достатньою для того, щоб подолати складну російську оборону на великому фронті протяжністю 1000 км, а підрозділи з розмінування були обстріляні шквальним вогнем.

У Міноборони України припускають, що в таких країн, як Японія, які не хочуть надавати летальну військову допомогу, є можливість запропонувати підтримку у вигляді обладнання для розмінування та навчання.

"Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на окремих ділянках лінії фронту до п'яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля - серйозна перешкода для наших військ, але не непереборна. У нас є кваліфіковані сапери і сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на Сході і Півдні України", - сказав Резніков.

The Guardian зазначає, що Україна має п'ять інженерних батальйонів, розділених на 200 бригад, які станом на травень, до початку контрнаступу, налічували по 30 осіб у кожній. Однак, за даними з фронту, чисельність активних саперів зараз є значно меншою.

"Одна бригада, що діяла навколо недавно звільненого села Старомайорське в Донецькій області, заявила, що на папері її чисельність становить 30 осіб, але насправді в її складі - 13 осіб, з яких в результаті поранень тільки п'ятеро могли діяти. За останні два тижні двоє членів підрозділу втратили кінцівки", - пише британська газета.

За словами Резнікова, на липневому саміті "Рамштайн" низка країн домовилися про навчання і оснащення українських підрозділів розмінування. Резніков сказав, що ця ініціатива відкрила доступ до пожертвувань, але вкрай необхідні додаткові кошти від більш широкого кола партнерів.

"На цьому етапі нашої кампанії з деокупації нам вкрай необхідно більше обладнання для розмінування, від протимінних тралів до торпед Бангалора", - сказав він.

Контрнаступ та міни - новини

Як повідомляв УНІАН, просування українських військ сповільнюється, оскільки території перед ворожими укріпленнями щільно заміновані. А за даними видання The Washington Post, перед початком контрнаступу Україна отримала менше 15% від усього саперного та інженерного обладнання, яке просила у партнерів.

Як писало видання видання The New York Times, одна з дуже вагомих причин, по якій контрнаступ України просувається дуже повільно - протипіхотні міни, десятками типів яких усіяні території. Також позначається відсутність підтримки з повітря і глибока мережа оборонних споруд, побудованих росіянами.

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