Президент повідомив, що наразі Сили оборони мають 14 неукомплектованих бригад.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому наразі не відбувається контрнаступ Збройних сил України. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю для Bloomberg.

Зокрема, у президента запитали, як довго триватиме патова ситуація, бо здається, що новий контрнаступ України віддалений у часі.

"Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь, а проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти не прийшли, як-то кажуть. Тобто, у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили - пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - наголосив Зеленський. Відео дня

Він висловив вдячність Конгресу США за підтриману додаткову підтримку обсягом 60,8 млрд доларів, але підкреслив, що допомога повинна потрапити на фронт.

"Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", - констатував Зеленський.

На запитання, коли буде контрнаступ ЗСУ Зеленський відповів: коли Сили оборони України отримають усе необхідне обладнання, стосовно якого раніше голосував Конгрес США і яке підтримали європейські лідери.

"А графік - я не знаю. Ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни між рішенням і реальним фактом", - заявив президент.

Він сказав, що проходить багато часу від ухвалення рішення до фактичного потрапляння допомоги до українських військових, і через цю довгу підготовку росіяни можуть розуміти, що буде далі.

Новий контрнаступ ЗСУ - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у травні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів. Крім того, завдяки новій допомозі від США українські військові матимуть можливість "утримати фронт" і протистояти російській агресії протягом 2024 року.

Водночас, у червні генерал української армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що Збройні сили України можуть перейти до контрнаступу наприкінці літа - на початку осені. За його словами, якщо умови будуть сприятливими, то Україна зможе перейти до контрнаступальних дій ближче до осені. За його словами, станом на сьогодні українські військові роблять все, аби завадити планам РФ прорвати східний фронт.

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