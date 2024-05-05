Завдяки новій допомозі від США українські військові матимуть можливість "утримати фронт" і протистояти російській агресії протягом 2024 року, каже Салліван.

Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні.

Як пише Financial Times, Салліван зазначив, що, незважаючи на схвалений американськими законодавцями пакет фінансування для допомоги Україні, він очікує "прогресу Росії в найближчий період". За його словами, "миттєво перемкнути тумблер неможливо".

Водночас радник Байдена з нацбезпеки додав, що завдяки новій допомозі від США українські військові матимуть змогу "втримати фронт" і протистояти російській агресії протягом 2024 року.

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Говорячи про можливий сценарій війни наступного року, Салліван зазначив, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали".

Видання підкреслює, що подібна заява Джейка Саллівана щодо потенційного контрнаступу з боку України є найбільш чітким формулюванням Білого дому щодо того, як у Вашингтоні бачить розвиток війни в Україні, якщо на виборах у листопаді перемогу здобуде нинішній президент США Джо Байден.

Крім того, наголошується, що будь-який новий наступ українських військ у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому. Водночас один із кандидатів у президенти США – Дональд Трамп – раніше скептично висловлювався щодо підтримки України й обіцяв спробувати припинити конфлікт і працювати над його врегулюванням шляхом переговорів.

Контрнаступ України: інші думки

Відставний генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес каже, що готовність України до масштабного контрнаступу поки що не передбачається. За його словами, Україні потрібно виграти час – зокрема, для того, щоб Захід знайшов більше боєприпасів.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що стабілізація на фронті, перехоплення ініціативи та розгортання контрнаступу залежить від трьох речей. Один із цих чинників – схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога та позитивні рішення урядів цих країн, зокрема США, про безпекову допомогу.

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