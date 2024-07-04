Зеленський прагнув почути думки кандидатів стосовно припинення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час дебатів чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і його опонента Дональда Трампа не почув нічого нового стосовно України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Bloomberg. Президент підтвердив, що дивився президентські дебати в США за участі Джо Байдена і Дональда Трампа. При цьому, як сказав Зеленський, він дивився дебати у контексті того, що кожен з них готовий зробити для України.

Він підкреслив, що саме американський народ обирає свого президента. "Я дивився ці дебати почути їх думку щодо війни і щодо закінчення війни, і я нічого нового не почув. Але це говорить про те, що у більшості своїй вони були зосереджені на внутрішній політиці, і давали перевагу саме цим моментам", - наголосив Зеленський.

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Окремо Зеленський сказав відверто, що хотів, аби чинний президент США Джо Байден більше допомагав Україні. "Але є різні процеси і є різні момент, і це стосується не тільки Сполучених Штатів Америки, але й лідерів в Європі. Ми хотіли б, щоб світ був більш рішучим, щоби усі поставили Путіна на місце. Я дуже цього хотів. Я вважаю, що не може одна людина порушувати загальні правила. І не може змінювати закони. І не може бути перерозподілу земель. Тобто, світ не має права дати можливість одній людині, Путіну, порушити всі правила. І тому я вважаю, що і президент Байден і лідери Європи повинні бути більш рішучими. Я так вважаю", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, під час дебатів Джо Байден і Дональд Трамп торкнулися питання війни України та Росії, і Трамп кілька разів наголосив, що Росія ніколи б не розпочала повномасштабне вторгнення, якби він був президентом.

Так, за його словами, якби "в Америці був справжній президент, якого поважав би Путін, той би ніколи не вдерся в Україну. Загинуло багато людей, набагато більше, ніж думають. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти. Він (Байден) не зробив нічого, щоб зупинити це".

Зі слів Трампа, Байден "заохочував Росію до вторгнення" через вивід військ США з Афганістану у 2021-му. Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі. "Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну", - заявив він.

Президент України Зеленський заявив, що Трамп має виступити зі своїм планом щодо швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет країни. Зокрема, в Україні хочуть зрозуміти, чи "будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі".

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