Росія усвідомила, що не може проводити більше однієї наступальної операції одночасно.

Росія готується до ширшого наступу українських сил, коригуючи перекидання військових і техніки.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Росія, наприклад, готується до оборони Мелітополя, оскільк це важливий логістичний шлях між Ростовською областю і півднем України.

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Водночас РФ посилює угруповання на Донецькому напрямку військовими Центрального військового округу. Частини цього округу раніше діяли в районі Лисичанська-Сіверська і в середині серпня перервали "оперативну паузу".

"Пересування підрозділів ЦВО в район Донецька також свідчить про те, що російські сили віддають перевагу Сіверському наступу на користь збереження темпу наступу в районі Донецька", - пишуть експерти.

ISW раніше повідомляла, що наступ росіян в районі Авдіївки і західній частині Донецька фактично досягло кульмінації після обмеженого прориву росіян навколо Бутовської вугільної шахти. Передислокація передбачає, що російське командування усвідомило, що воно не може проводити більше однієї наступальної операції одночасно.

Також експерти згадали про повідомлення Генштабу з приводу перекидання третього армійського корпусу, що складається з погано навчених і недосвідчених елементів, для посилення позицій ЗС РФ в Харківській і Запорізькій областях.

Його розгортання вказує на те, що Росія прагне, зокрема, відновити бойову міць для наступу в Донецькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, за добу українські захисники знищили 117 загарбників та понад 30 одиниць ворожої техніки на півдні України.

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