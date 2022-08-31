Українська сторона не змогла перевести мову ультиматуму РФ в річище діалогу, зазначив міністр.

Російська Федерація має таке уявлення про мирні переговори – її представники приїхали, поклали на стіл ультиматум про повну капітуляцію України, і українська сторона має з цим погодитись.

Київ має іншу позицію – хоче проведення діалогу, під час якого будуть підшукувати взаємоприйнятні рішення, та буде проявлено повагу до суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, розповів очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, "коли Росія змінить свій підхід, перестане жити своїми фантазіями про те, що вони переможуть у цій війні – тоді подивимося, може виникнути вікно для переговорів".

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Міністр додав, що українська сторона зрозуміла, що з представниками РФ немає про що говорити, коли не змогла перевести мову ультиматуму в річище діалогу.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Російська влада назвала дії своїх окупаційних військ "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої держави. Супротивники обстрілювали і цивільні, і військові об’єкти. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Між представниками України та РФ були переговори, але вони навіть не привели до припинення вогню.

Наприкінці липня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що підстав для відновлення мирних переговорів з російською стороною немає. Подоляк зазначив, що в РФ "немає реальності".

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