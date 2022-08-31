Наша авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах та складах з боєприпасами.

За добу українські захисники знищили 117 загарбників та понад 30 одиниць ворожої техніки на півдні України.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська "відмінусовано" 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі без змін складу, задач та загроз продовжує укриватися від шторму та ймовірного ураження вздовж кримського узбережжя.

Раніше офіцер резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер назвав головне завдання для Збройних сил України після знищення мостів на Херсонському напрямку.

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