В морі перебувають споряджені "Калібрами" надводний корабель та два підводних човни.

Російські окупаційні війська нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. У понеділок, 31 липня, після перерви у кілька днів ворог вивів в море кораблі, споряджені "Калібрами".

"Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Таким чином, напоготові до 12 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози дуже високий", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Населення просять бути пильним, у випадку необхідності перейти в укриття. Зазначається, що Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними.

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Оновлено: Станом на 19:45 було відомо, що на бойове чергування в Чорне море вийшов ще один підводний човен. В ОК "Південь" наголосили, що загальний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

Ситуація в Чорному морі

Кілька днів ракетоносії в Чорному морі були відсутні. Зокрема, за словами керівниці об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, їх не було і станом на ранок 31 липня.

При цьому вона наголосила: враховуючи тривалу паузу (відсутності їх на чергуванні) у пунктах базування російські кораблі готові до виходу в море. Також Гуменюк додала, що ворожі кораблі можуть запустити ракети по Україні, перебуваючі у бухтах.

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