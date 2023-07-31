Зараз порти не працюють за своїм основним призначенням.

Обстрілом острова Зміїний Росія намагалася продемонструвати свою присутність в Чорному морі.

Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи вчорашній обстріл острова.

Вона зазначила, що, скоріш за все, йшлося не стільки про острів, а це був "меседж панування в Чорному морі" з боку Росії. При цьому нагадала, що Росія заявляла, що всі цивільна судна сприйматимуть як військову ціль у випадку, якщо вони захочуть прямувати в порти України.

Відео дня

"А острів Зміїний і акваторія навколо нього це в принципі вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України в тому числі. Такі бомбардування навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно західної частини Чорного моря", - так Гуменюк прокоментувала вчорашній обстріл Зміїного.

Також керівниця об’єднаного прес-центру ОК "Південь" повідомила, що станом на ранок, в Чорному морі немає ракетоносіїв, але вони є на пунктах базування. При цьому наголосила, що, враховуючи тривалу паузу відсутності ворожих ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні, вони в пунктах базування абсолютно готові до виходу в море.

За її словами, таке виведення може відбутися протягом однієї години - прибуття на пускові рубежі та здійснення атаки.

"Коли немає ракетоносіїв в Чорному морі на бойовому чергуванні ми не знімаємо рівень небезпеки високий, оскільки є практика, що окупанти б’ють просто з бухт, хоча це дуже небезпечно для самого ракетоносія і для тих кораблів, що перебувають поруч", - зазначила Гуменюк.

Вона також прокоментувала ситуацію з портами, які в минулі дні обстрілювали російські окупанти.

"Зараз порти не працюють за своїм основним призначенням. Судна не курсують. Район для плавання закритий: і виходу, і заходу в морські порти України зараз немає, але інфраструктура, яку ворог намагався пошкодити, зазнала певних руйнувань, вона відновлюється", - наголосила Гуменюк.

При цьому додала, що зараз основне завдання забезпечити захист цій портовій інфраструктурі, тому є сподівання на підтримку партнерів.

Росія обстрілює острів Зміїний

Як повідомляв УНІАН, окупанти тільки в липні вже кілька разів обстріляли український острів Зміїний, де нічого немає. Вчора Росія скинула дві авіабомби на острів.

ОК "Південь" зазначало, що тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакувано Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку.

Вас також можуть зацікавити новини: