Сили оборони повідомили, скільки на борту може бути ракет "Калібр".

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море ракетоносій. Він може бути споряджений до 8 ракет типу "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України.

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 21 корабля, з них 20 - у Чорному і 1 - в Азовському морях", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою:

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"Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Тривають маневри силами і засобами, йде контрбатарейна боротьба... Ворог продовжує активне застосування безпілотних літальних апаратів. Вночі направив кілька груп Shahed з узбережжя Азовського моря територією України".

У зоні відповідальності Сил оборони півдня знищили 8 дронів, 7 - над Миколаївською та 1 - над Вінницькою областями. Влучень не допущено.

Атака Shahed 15 вересня

Як писав УНІАН, вранці 15 вересня сили ППО знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Повідомляється, що БПЛА за різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельницької області.

Відомо, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.

Для знищення дронів залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

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