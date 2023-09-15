Росія вивела на бойове чергування в Чорне море ракетоносій. Він може бути споряджений до 8 ракет типу "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України.
"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 21 корабля, з них 20 - у Чорному і 1 - в Азовському морях", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою:
"Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Тривають маневри силами і засобами, йде контрбатарейна боротьба... Ворог продовжує активне застосування безпілотних літальних апаратів. Вночі направив кілька груп Shahed з узбережжя Азовського моря територією України".
У зоні відповідальності Сил оборони півдня знищили 8 дронів, 7 - над Миколаївською та 1 - над Вінницькою областями. Влучень не допущено.
Атака Shahed 15 вересня
Як писав УНІАН, вранці 15 вересня сили ППО знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Повідомляється, що БПЛА за різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельницької області.
Відомо, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.
Для знищення дронів залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.