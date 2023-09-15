Сили протиповітряної оборони України 15 вересня зранку знищили всі 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Усі ворожі БПЛА різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельниччини.
Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.
"Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони", - зазначили в ПС ЗСУ.
Атака ударними БПЛА 15 вересня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вдосвіта росіяни завдали по Україні чергового удару зі застосуванням ударних безпілотників іранського походження. Загроза застосування БПЛА існувала для Вінницької, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей, і згодом поширилася на низку інших регіонів.
Після шостої години ранку повідомлялося про роботу ППО на Хмельниччині. Загроза, імовірно, існувала для для Старокостянтинова, де розташовано військовий аеродром.