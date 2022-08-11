Напоготові до застосування 16 "Калібрів".

Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Два ракетних носії та два вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів".

"Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та в інших заборонених для відвідування зонах. Довіряйте силам оборони та робіть свій вклад у Перемогу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, над Україною було збито чотири крилатих ракети "Калібр", загальна вартість яких становить майже $30 млн.

У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що загарбники випустили по нашій території більше трьох тисяч ракет різного типу.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що всього було збито 182 ворожі крилаті ракети.

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