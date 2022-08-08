За добу РФ втратила ще шість танків та багато іншої техніки / фото facebook.com/93OMBr/

За добу українські військові ліквідували ще близько 140 російських окупантів. РФ зазнає втрат кожного дня, ЗСУ відправляють до пекла все більше ворогів, які прийшли на нашу землю з війною.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 42 тис. 340 осіб особового складу.

Також українські військові знищили:

  • танків ‒ 1811 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 4070 (+15) од,
  • артилерійських систем – 960 (+2) од,
  • РСЗВ - 261 (+1) од,
  • засоби ПП - 132 (+0) од,
  • літаків  – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 192 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
  • крилаті ракети  - 182 (+0),
  • кораблі  - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 86 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти тікають від високоточної зброї ЗСУ навіть на своїй території. 

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