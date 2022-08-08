Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За добу українські військові ліквідували ще близько 140 російських окупантів. РФ зазнає втрат кожного дня, ЗСУ відправляють до пекла все більше ворогів, які прийшли на нашу землю з війною.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 42 тис. 340 осіб особового складу.

Також українські військові знищили:

танків ‒ 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,

артилерійських систем – 960 (+2) од,

РСЗВ - 261 (+1) од,

засоби ПП - 132 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,

спеціальна техніка - 86 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти тікають від високоточної зброї ЗСУ навіть на своїй території.

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