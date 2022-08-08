За добу українські військові ліквідували ще близько 140 російських окупантів. РФ зазнає втрат кожного дня, ЗСУ відправляють до пекла все більше ворогів, які прийшли на нашу землю з війною.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 42 тис. 340 осіб особового складу.
Також українські військові знищили:
- танків ‒ 1811 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,
- артилерійських систем – 960 (+2) од,
- РСЗВ - 261 (+1) од,
- засоби ПП - 132 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 192 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- кораблі - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
- спеціальна техніка - 86 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти тікають від високоточної зброї ЗСУ навіть на своїй території.