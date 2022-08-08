Супротивник витратив на провальний обстріл України понад $20 млн, дізналися журналісти.

У понеділок, 8 серпня, над Україною було збито чотири крилатих ракети "Калібр", загальна вартість яких становить майже $30 млн.

Українська сторона за ранок збила ракет супротивника на $26 млн, пише forbes.ua.

Командування Повітряних Сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook повідомило, що було знайдено уламки запущеної супротивником ракети.

"Знайдено уламки ракети "Калібр" випущеної росіянами 08 серпня 2022 року о 10 годині ранку!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого та обстрілювали різними ракетами.

У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що загарбники випустили по нашій території понад три тисячі ракет. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що всього було збито 182 ворожі крилаті ракети.

8 серпня стало відомо, що з акваторії Чорного моря вранці було зафіксовано пуск чотирьох ворожих ракет "Калібр". Українські сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі ракети у південному та центральних регіонах нашої держави.

Довідка УНІАН. Крилаті ракети "Калібр" були розроблені для реалізації різних задач - деякі боєприпаси можуть вражати наземні цілі, а деякі є протикорабельними. Можливо, на деякі модифікації цих ракет можна встановити ядерний заряд. "Калібри" здатні подолати відстань понад 1 500 км.

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