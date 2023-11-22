Кремль задіяв агентурні канали, щоб зімітувати конфлікт у вищому військово-політичному керівництві України.

Росія намагається вплинути на думку українців через свої агентурні канали та створити уявну картину, що серед вищого військово-політичного керівництва України існує конфлікт.

Для цього Кремль розгорнув інформаційну кампанію, в якій використовує своїх "корисних ідіотів". Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у колонці для Української правди.

"Через агентурні канали та різних "корисних ідіотів" Путіна проводиться інформаційна кампанія зі штучного створення і демонстрації начебто наявного конфлікту у вищому військово-політичному керівництві країни", - заявив він.

Кінцева мета Кремля - збільшити депресію у суспільстві та змусити його зневіритися у військовому та політичному керівництві України, а також у майбутній перемозі.

Відповідною дестабілізацією суспільства Москва вважає, що зможе спричинити в Києві "соціальний вибух". Після столиці протести підхоплять інші регіони, а там - заміна центральної влади - неможливість приймати потрібні рішення й тримати ситуацію під контролем. Саме в цьому полягає "план" Путіна.

"За такого плану громадянське протистояння - найбільш бажаний сценарій для Кремля, але й вибори також згодяться", - акцентував Данілов.

Кремль прагне влаштувати нову Українську революцію

У своїй аналітичній колонці для УП Данілов також згадував про прагнення Кремля повторити в Україні період революції 1917-1921 років. Історичний час, коли наше суспільство "гризлося" один з одним, в кожному селі був свій "отаман", а за підсумком - наша держава втратила шанс стати незалежною аж до 1991 року.

На думку секретаря РНБО, стан повної некерованості суспільства - це те, чого хоче досягти Путін. Росія вже почала вживати заходів, щоб розсварити українців. "Частина з цих заходів вже у роботі, частина чекає своєї черги", - висловив думку Данілов.

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