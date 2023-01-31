Одним із зловмисників виявився мешканець Харківської області, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України затримала "агентів проникнення" ФСБ Росії, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів.

Як повідомив прес-центр СБУ, одним із них виявився мешканець Харківщини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

Зазначається, що невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

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"Після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області. Перебуваючи на території установи він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано "вивчав" систему охорони військового об’єкта. Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області. На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська", - йдеться у повідомленні.

В СБУ поінформували, що до злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом - до Одеської області.

Мовиться, що погодившись на "пропозицію" російського агента, його поплічник отримав відповідний інструктаж і розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні.

"Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ. Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості. У "зоні особливої уваги" були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України. Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей", - заявили в спецслужбі.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру.

Боротьба з агентами РФ в Україні - що повідомлялося

10 січня стало відомо, що з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави СБУ розпочала понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами держзради та шпигунства. У спецслужбі повідомляли, що до суду скерували понад 300 справ проти шпигунів та зрадників держави.

За даними СБУ, правоохоронці викрили понад 600 російських шпигунів та агентів, які займалися розвідувально-підривною діяльністю.

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