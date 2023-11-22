Це історична ланка для українського суспільства характерна некерованістю та повною анархією України як держави, заявив секретар РНБО.

Лідер РФ Володимир Путін прагне занурити Україну в стан анархії та повної некерованості, як це було в період Української революції 1917-1921 років.

Кремль розуміє, що "єдність" українців - це ключовий фактор та наріжний камінь, який заважає окупантам захопити Україну. Якщо його зрушити та посіяти розбрат серед нації, наша держава може втрати "шанс" на державність. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своїй колонці на Українській правді.

"Ідеальна ситуація для Росії та Путіна - це повернення України до стану некерованості та повної анархії, в якій країна опинилася в 1917 - 1921 роках, коли війна йшла ззовні і всередині", - підкреслив Данілов.

Він згадав, що в ті роки українська армія мала одразу кілька "фронтів" для боротьби: мусила протистояти більшовикам, денікінцями та іншими інтервентами. Майже кожне українське село мало свого "отамана", який не підкорювався нікому, замість того, щоб об'єднатися у спільну силу.

Данілов вважає, що в період Української революції українці тільки те й робили, що гризлися один з одним. Через розбрат Україна втратила свій шанс отримати "незалежність" та "державність" на наступні 70 років.

"В Росії цей період української історії добре пам’ятають і сподіваються його повторити", - акцентує він.

Так, Кремль вже почав вживати заходів, щоб розсварити українців. Для цього Росія намагається влаштувати внутрішньополітичну дестабілізацію в Україні, вдаючись до військових, інформаційних та політичних методів. "Частина з цих заходів вже у роботі, частина чекає своєї черги", - попередив секретар РНБО.

Данілов розповів, коли ситуація на фронті може суттєво змінитися

У жовтні 2023 року Данілов згадував, за якої умови ситуація на українському фронті може кардинально змінитися. Серед головних чинників, які можуть на це вплинути, він акцентував на отриманні Україною винищувачі F-16.

Водночас він не став давати прогноз з приводу того, скільки часу знадобиться ЗСУ, щоб звільнити всю Україну. Зрозуміло одне, поки Росія продовжує бойові дії проти українців, говорити про мир з нею ніхто не буде, вказав Данілов.

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