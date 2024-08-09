Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину.

Стало відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок російського обстрілу Костянтинівки в Донецькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив, генпрокурор Андрій Костін, це терор і варварство, жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних.

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"Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне", - зазначив він.

Удар РФ по Костянтинівці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, влучивши в супермаркет. В мережі писали, що мова йде про "Екомаркет".

Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-38. У момент атаки поруч перебувало багато людей.

Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомляв про десятьох загиблих і 35 поранених.

"Ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м. На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків", - написав він.

Згодом керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко заявив, що кількість загиблих зросла до 12 осіб, і що ще 44 людини зазнали поранень, з них третина - у важкому стані.

Осипенко повідомив, що на місці удару працює криміналістична лабораторія.

За його інформацією, ракета Х-38, якою росіяни сьогодні нанесли удар по торговельному центру, періодично застосовується ворогом по Донецькій області, але це вперше по цивільній інфраструктурі. Крім того, він зазначив, що цим ударом загалом пошкоджено 29 об’єктів цивільної інфраструктури, більше десятка автомобілів.

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