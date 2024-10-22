Щоб пошкодити Кримський міст, достатньо по 5 тонн вибухівки у кожний відсік. Але у такому разі міст можна відновити.

Під час першого підриву Кримського моста пошкодження могли б бути фатальними, якби вантажівка з вибухівкою вибухнула не на поверхні, а під конструкцією.

Про це заявив Артем Євтушенко, командир групи Сил підтримки 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, щоб пошкодити Кримський міст, достатньо по 5 тонн вибухівки у кожний відсік. У такому разі вибухівка його пошкодить, але не зруйнує. Міст буде непроїзний, але його можна буде відновити. А якщо розглядати зруйнування, то необхідно багато тротилу.

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"Кожний сапер хоче підірвати Кримський міст. Якщо б мені навіть зателефонували о 2-й годині ночі і сказали: є робота для спецназу, треба підірвати міст... Я сказав би: скільки в мене часу, щоби я був у тій точці, де є планування? Все, я б зібрав свою тривожну сумку і поїхав би до хлопців, які планують підривати цей міст. Якщо побачите мене у Криму, точно щось буде", - сказав Євтушенко.

У центрі уваги Кримський міст - новини, які повідомлялися

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що незаконне будівництво, яке триває поруч з Кримським мостом, може мати логістичний чи захисний характер. Водночас він вважає, що ця споруда, яку будують російські окупанти, не призначена для цивільного використання.

Він уточнив, що, ймовірніше, вона виконуватиме функції якихось оборонних рубежів. Питання в тому, скільки вони там простоять, тому що це не настільки капітальна споруда, як сам Кримський міст. Плетенчук додав, що незабаром починається сезон штормів, який покаже, як його витримає нова споруда.

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