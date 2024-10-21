Українські воїни мають відповідне озброєння, щоб зруйнувати Керченський міст, зазначив капітан 3-го рангу.

Незаконно побудований Росією Керченський міст досі не знищений тому, що у ЗСУ є пріоритетність цілей, та заважають певні заходи, які проводить противник.

Про це в етері "Еспресо" розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Зокрема, він відповів на запитання, чи вистачить ВМС ресурсів, щоб знищити цей об'єкт.

За словами речника, підрозділи ВМС ЗСУ вже неодноразово вражали об’єкти, які знаходились у східній частині Азовського моря.

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"Це й Краснодарський край, і Єйськ, порт "Кавказ"… Тобто, якщо взяти мапу (порівняти відстань, - УНІАН), то зрозуміло, що міст знаходиться у зоні ураження наших систем озброєння. Та це ні для кого не секрет, що всі ці системи працювали навіть далі, ніж знаходиться ця незаконна прибудова", - сказав Плетенчук.

Тому, за його словами, якщо брати суто технічно та, враховуючи те, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, то військові моряки мають можливість уразити міст:

"Але не слід забувати, що є пріоритетність цілей. Та про те, що є протидія з боку ворога. І всі ці фактори впливають на кінцевий результат, скажімо так".

У центрі уваги Кримський міст - новини, які повідомлялися

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що незаконне будівництво, яке триває поруч з Кримським мостом, може мати логістичний чи захисний характер. Водночас він вважає, що ця споруда, яку будують російські окупанти, не призначена для цивільного використання.

Він уточнив, що, ймовірніше, вона виконуватиме функції якихось оборонних рубежів. Питання в тому, скільки вони там простоять, тому що це не настільки капітальна споруда, як сам Кримський міст. Плетенчук додав, що незабаром починається сезон штормів, який покаже, як його витримає нова споруда.

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